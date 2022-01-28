Сообщения о минировании зданий в ДНР оказались ложными

О результатах проверки Татьяна Булатова рассказала на брифинге. Фото: МЧС ДНР

Сообщения о минировании ряда зданий в Донецкой Народной Республике оказались на деле ложными. Об этом сообщила представитель Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Татьяна Булатова.

Она напомнила, что сегодня утром на электронную почту главных административных учреждений Республики поступила анонимная информация о том, что на территории 17 объектов в Донецке, Макеевке и Горловке находятся взрывные устройства.

- Саперы и кинологи МЧС и МВД провели обследование объектов, однако никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Информация не подтвердилась, все вызовы оказались ложными, - рассказала представитель спасательного ведомства страны.

Уточняется, что при проведении экстренной проверки зданий от МЧС привлекались 85 сотрудников и 20 единиц техники. Они обеспечивали пожарную безопасность на территории тех объектов, по которым поступила информация о заминировании.

В общей сложности из проверяемых помещений были эвакуированы 3 694 человека.

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