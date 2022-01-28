Под волну «минирований» в ДНР попали 17 зданий

Сотрудники полиции оцепили территорию указанных помещений и вывели оттуда людей Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранители Донецкой Народной Республики проверяют анонимную информацию о минировании в общей сложности 17 зданий, расположенных в крупных городах страны. Сегодня утром злоумышленники сообщили о том, что в ряде помещений была заложена взрывчатка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- Сообщения с таким содержимым поступили на электронную почту сотрудникам организаций и предприятий, которые передали ее правоохранителям. В списке террористов оказались 14 объектов, находящихся в Донецке, 2 - в Макеевке и 1 - в Горловке, - рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что сотрудники спецслужб организовали эвакуацию людей из указанных зданий и начали проверять территорию на предмет присутствия взрывоопасных предметов.

На данный момент большая половина помещений уже обследована, и взрывчатка там не обнаружена. Полицейские стараются по горячим следам установить лиц, причастных к распространению ложной информации.

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Спецслужбы уже прочесывают территорию и ищут лиц, причастных к распространению этой информации (подробнее)