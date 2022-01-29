Денис Пушилин заявил, что сообщения о минировании зданий в ДНР поступали с украинской территории

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил в прямом эфире телеканала «Россия 24». Фото: сайт Главы ДНР

По предварительной информации, звонки о минировании 17 зданий в ДНР, поступали с приграничной украинской территории, хотя при этом использовались номера республиканского сотового оператора «Феникс». Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире телеканала «Россия 24».

- То есть, заранее были вывезены сим-карты на территорию, подконтрольную Украине, оттуда совершались звонки. Также использовались электронные почты из ряда европейских стран. Что характерно, задействованы были те страны, которые проходили по недавним ложным минированиям в Российской Федерации, - рассказал он.

По мнению Дениса Пушилина, все эти факты взаимосвязаны и говорят о попытках противника дестабилизировать ситуацию в Республике.

- Это - элементы некой подготовительной методики, которая отрабатывается. Ситуация остается достаточно напряженной, - подчеркнул Глава ДНР.

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