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Происшествия1 февраля 2022 13:30

В администрации Киевского района Донецка обнаружили взрывчатку

Она была обезврежена саперами на месте
Ирина ДМИТРИЕВА
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Сотрудники ЭКЦ МВД ликвидировали взрывное устройство, используя спецоборудование

Сотрудники ЭКЦ МВД ликвидировали взрывное устройство, используя спецоборудование

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе проверки анонимной информации о минировании админздания в Донецке сотрудники спецслужб обнаружили взрывчатку. Об этом сообщил руководитель столичной мэрии Алексей Кулемзин.

- В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет, - проинформировал он в своем телеграм-канале.

Об опасной находке сообщили и в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики, чьи сотрудники совместно с представителями других оперативных служб работали на месте происшествия.

Правоохранители оцепили территорию здания и вывели оттуда людей

Правоохранители оцепили территорию здания и вывели оттуда людей

Фото: Артем КИЛЬКИН

- В ходе обследования на третьем этаже административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство, оснащенное дополнительными поражающими элементами. Сотрудники ЭКЦ МВД на месте обезвредили взрывное устройство с использованием спецоборудования, - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители занимаются поимкой лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, на прошлой неделе в Республике зафиксировали шквал анонимных сообщений о минировании. В списке террористов оказались 17 зданий во всех крупных городах страны. В тот раз информация не подтвердилась, все вызовы оказались ложными. По мнению Главы ДНР Дениса Пушилина, все это элемент некой подготовительной методики, которая отрабатывается противником для дестабилизации ситуации в регионе.

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