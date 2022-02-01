В администрации Киевского района Донецка обнаружили взрывчатку

Сотрудники ЭКЦ МВД ликвидировали взрывное устройство, используя спецоборудование
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В ходе проверки анонимной информации о минировании админздания в Донецке сотрудники спецслужб обнаружили взрывчатку. Об этом сообщил руководитель столичной мэрии Алексей Кулемзин.
- В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет, - проинформировал он в своем телеграм-канале.
Об опасной находке сообщили и в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики, чьи сотрудники совместно с представителями других оперативных служб работали на месте происшествия.
Правоохранители оцепили территорию здания и вывели оттуда людей
Фото: Артем КИЛЬКИН
- В ходе обследования на третьем этаже административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство, оснащенное дополнительными поражающими элементами. Сотрудники ЭКЦ МВД на месте обезвредили взрывное устройство с использованием спецоборудования, - рассказали в ведомстве.
Сейчас правоохранители занимаются поимкой лиц, причастных к данному преступлению.
Напомним, на прошлой неделе в Республике зафиксировали шквал анонимных сообщений о минировании. В списке террористов оказались 17 зданий во всех крупных городах страны. В тот раз информация не подтвердилась, все вызовы оказались ложными. По мнению Главы ДНР Дениса Пушилина, все это элемент некой подготовительной методики, которая отрабатывается противником для дестабилизации ситуации в регионе.
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