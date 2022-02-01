В Донецке снова сообщили о минировании админздания

На место уже выехали сотрудники спецслужб Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В администрацию города Донецка поступило анонимное сообщение о минировании здания в Киевском районе столицы. Об этом сообщил руководитель мэрии Алексей Кулемзин.

По информации градоначальника, специалисты уже приступили к проверке помещения, расположенного по проспекту Киевский, 36.

- Спецслужбы выехали на место, - проинформировал мэр.

Напомним, на прошлой неделе в Донецкой Народной Республике зафиксировали целый шквал анонимных сообщений о минировании. В списке террористов оказались 17 зданий во всех крупных городах страны.

Информация не подтвердилась, все вызовы оказались ложными. Как заявил позже Глава Республики Денис Пушилин, звонки поступали с приграничной украинской территории, хотя при этом использовались номера республиканского сотового оператора «Феникс». Также использовались электронные почты из ряда европейских стран, которые проходили по недавним ложным минированиям в России.

Все это, по его мнению, элемент некой подготовительной методики, которая отрабатывается противником для дестабилизации ситуации в стране.

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