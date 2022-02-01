Обнаруженная в админздании Донецка взрывчатка содержала более полутора килограммов тротила

Людей из помещения срочно эвакуировали прибывшие на место происшествия работники правоохранительных органов и МЧС Фото: Артем КИЛЬКИН

Обнаруженное в администрации Киевского района Донецка взрывное устройство содержало более полутора килограммов тротила. Кроме того, оно было оснащено поражающим элементами и должно было взорваться при помощи звонка. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

- При обследовании здания в одном из помещений обнаружено СВУ. Данное устройство, состоящее из четырех четырехсотграммовых тротиловых шашек и четырех электродетонаторов, а также поражающих элементов должно было быть приведено в действие посредством звонка на мобильный телефон, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что информация о минировании здания поступила от анонимного источника через электронную почту. Сотрудников здания срочно эвакуировали прибывшие на место происшествия работники правоохранительных органов и МЧС.

Напомним, сегодня руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале про поступившую информацию о минировании админздания в Донецке. Позже стало известно, что она подтвердилась - саперы обнаружили взрывное устройство и обезвредили его.

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