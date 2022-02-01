В ДНР заявили, что оставляют за собой право обратиться за военной помощью к России

В Республике готовы искать поддержки у Москвы из-за действий Киева Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике фиксируют усилившуюся активность украинских военных вдоль всей линии соприкосновения. Разведка продолжает фиксировать увеличение интенсивности полетов беспилотников ВСУ, а также активную подготовку противником штурмовых групп. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, который выступил сегодня с экстренным заявлением.

Разведка фиксирует усилившуюся активность украинских военных вдоль всей линии соприкосновения. Фото: штаб «ООС»

Он сообщил, что ВСУ перебросили под Горловку четыре диверсионных группы. Все эти бойцы прошли подготовку под руководством британских инструкторов и могут вести бой в условиях городской среды.

Кроме того, на базе 184-го учебного центра в Львовской области украинских военных начали обучать работе с противотанковыми ракетными комплексами NLAW. Их, по словам Эдуарда Басурина, в январе этого года передала Украине Великобритания, а та, в свою очередь, направила летальное оружие в Донбасс.

- К сожалению, мы вынуждены констатировать факт, что поставки вооружения из стран НАТО на Украину продолжаются. Считаем, что их поставка Украине будет способствовать исключительно эскалации конфликта и может привести к началу активных боевых действий, - подчеркнул заместитель начальника управления Народной милиции ДНР.

Представитель оборонного ведомства призвал западные страны прекратить провоцировать киевский режим к агрессии и заставить выполнять Минские договоренности. В противном случае республикам придется обратиться за поддержкой к Москве.

- В случае продолжения данных поставок, оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи, - сказал Эдуард Басурин.

Напомним, Народная милиция ДНР располагает сведениями о том, что генштаб Украины завершил разработку наступательной операции в Донбассе. Теперь этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны этой страны.

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