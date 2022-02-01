Данные разведки ДНР: Украинский генштаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе

Киевские силовики сосредотачивают силы и средства вдоль линии соприкосновения. Фото: штаб «ООС»

Командование украинской армии завершило разработку плана наступления в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

- По данным нашей агентурной разведки, украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали, - проинформировал он.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что на этой неделе начальник генштаба ВСУ генерал Шаптала намерен провести совещание с командующим так называемой «операцией объединенных сил» в Донбассе генералом Павлюком и командующими оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток» генералами Красильниковым и Тарнавским, в ходе которого и представит свой план.

- В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины, - сообщил Эдурад Басурин, отметив при этом, что разведка продолжает отмечать нарастающую активность противника по созданию ударных группировок и их подготовке к наступлению.

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