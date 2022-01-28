Эдуард Басурин: В украинском штабе завершается разработка плана наступательной операции в Донбассе

Генштаб ВСУ заканчивает разработку плана наступления в Донбассе под руководством военных советников из США Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным агентурной разведки Народной милиции Донецкой Народной Республики, в украинском генеральном штабе завершают разработку плана наступательной операции в Донбассе. Она ведется под руководством военных советников из США. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

- Время начала агрессии против Народных Республик будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции советом национальной безопасности и обороны Украины, - заявил он.

Заместитель командующего УНМ ДНР также добавил, что в данный момент на подконтрольной Украине территории Донбасса противник продолжает наращивать силы и проводить интенсивные тренировки.

Ранее в оборонном ведомстве Республики заявляли, что к подготовке наемников на Украине привлекаются американские частные военные компании. Украинских десантников учат действовать в условиях городской застройки. Возможно, именно этих людей Киев планирует привлечь к зачистке крупных донбасских городов.

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