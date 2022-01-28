Данные разведки НМ ДНР: К подготовке наемников на Украине привлекаются американские частные военные компании

Украинских военных готовят к боям в городской среде. Фото: штаб «ООС»

В Сумской области Украины были замечены инструкторы из американских частных военных кампаний. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, разведка доложила, что на Сумщине украинские радикалы приступили к проведению военных сборов с наемниками.

- Имеется информация, что в подготовке боевиков также участвуют инструкторы из американских частных военных компаний «Форвард Обсервейшен Групп» и «Академия», - заявил представитель оборонного ведомства.

Стало известно также, что украинское командование готовится перебросить к линии фронта еще три бригады ВСУ - 72-ю, 10-ю и 80-ю, которые считаются самыми подготовленными.

- Стоит отметить, что подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады завершили подготовку на базе учебного центра в населенном пункте Старичи Львовской области... Подготовку этой бригады проводили инструкторы из Великобритании из состава учебно-тренировочной миссии «Орбитал», - сообщил Басурин и добавил, что украинских десантников учили действовать в условиях городской застройки. Возможно, именно эти подразделения Киев хочет привлечь к зачистке крупных донбасских городов.

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