ВСУ перебросили под Горловку четыре диверсионных группы

Обученные британскими военными специалистами, бойцы ВСУ могут вести бои в городах. Фото: штаб «ООС»

В 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, дислоцирующуюся под Горловкой, прибыли четыре разведывательно-диверсионных группы по 12-14 человек каждая. Их подготовкой занимались британские инструкторы. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Данные группы завершили обучение на базе 184-го учебного центра в Львовской области, где они отрабатывали практические действия по ведению боевых действий в городских условиях. Их подготовка осуществлялась британскими инструкторами из тренировочной миссии «Орбитал», - заявил он, ссылаясь на данные разведки.

Кроме того, по словам Басурина, на базе этого же учебного центра украинских военных начали обучать работе с британскими противотанковыми ракетными комплексами NLAW.

Напомним, ранее сообщалось, что к подготовке наемников на Украине привлекаются американские частные военные компании. Украинских десантников учат действовать в условиях городской среды.

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