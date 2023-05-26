В Донецке возросло количество пострадавших от обстрелов ВСУ 26 мая

От украинских обстрелов страдают мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Число пострадавших от обстрелов ВСУ 26 мая в Донецке возросло. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что еще один случай ранения зафиксирован в Кировском районе.

- В результате обстрела Кировского района по улице Чайковского ранен мужчина 1973 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Напомним, в девятую годовщину начала военных действий в Донецке противник подвергает город усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города. В результате погибла сотрудница НИИ, еще одна получила ранения. Спустя полчаса этот же квадрат был повторно атакован из того же вооружения - в момент, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования. Чуть позже стало известно про третий обстрел. В Калининском районе Донецка огнем ВСУ повреждены две больницы, АЗС и здание Научно-исследовательского института.

Тем временем в тыловом Буденновском районе Донецка под обстрелом оказалась территория железнодорожной станции «Мушкетово». Был ранен работник.

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