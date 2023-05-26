В ДНР сообщили про третий обстрел Калининского района Донецка из РСЗО за день

Опять фиксируются прилеты снарядов по инфраструктуре Калининского района Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска в третий раз за день обстреляли Калининский район Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Опять фиксируются прилеты нацистских снарядов по инфраструктуре Калининского района, - проинформировал он.

Градоначальник призвал дончан соблюдать крайнюю осторожность и не выходить на улицу без острой необходимости.

Напомним, ранее с таким призывом к жителям обратился врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он сообщил, что сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице Республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города. В результате погибла молодая женщина, еще одна получила ранения. Спустя полчаса этот же квадрат был повторно атакован из того же вооружения - в момент, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования. В Калининском районе Донецка в результате обстрелов повреждены две больницы, АЗС и здание НИИ.

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