Украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО

Последствия обстрела уточняются Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Калининскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:45 зафиксирован обстрел Калининского района Донецка из реактивной системы залпового огня. С позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Дачное, было выпущено шесть ракет, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что обстрелу украинских боевиков повергся микрорайон Мотель. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Напомним, что за сутки украинские боевики 46 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив свыше 270 различных боеприпасов. Ранения получили семь мирных жителей, среди них дети 2013 и 2017 годов рождения.

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