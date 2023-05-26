Денис Пушилин призвал дончан не выходить без крайней необходимости на улицы из-за обстрелов

В результате обстрела Калининского района повреждены здания медучреждений и АЗС Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики призвал дончан не передвигаться по улицам без крайней необходимости. Сегодня с утра ВСУ уже три раза открывали огонь по центральным районам Донецка. В результате обстрелов погибла одна мирная жительница, один человек получил ранения.

— Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице Республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города. В результате погибла молодая женщина, еще одна получила ранения, — отметил Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы Республики добавил, что спустя полчаса украинские боевики вновь атаковали место обстрела. Там находились спасатели и журналисты.

— Спустя полчаса этот же квадрат был повторно атакован из того же вооружения – в момент, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования. В Калининском районе Донецка в результате обстрелов повреждены две больницы, АЗС и здание НИИ, — добавил глава региона. — Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам.

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