ВСУ повторно обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО

Последствия повторного обстрела уточняются (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики второй раз за утро обстреляли Калининский район Донецка из реактивной системы залпового огня. Последствия обстрела уточняются. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:35 зафиксирован обстрел Калининского района Донецка с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Дачное. По району было выпущено пять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в результате первого обстрела было сильно повреждено здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Погибла мирная жительница 37 лет. Украинские боевики выпустили по району шесть ракет из РСЗО со своих позиций, расположенных в Дачном.

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