37-летняя жительница погибла в результате ракетных обстрелов района Мотеля в Донецке 26 мая

Последствия попадания ракет в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Фото: ТГ/Кулемзин

Погибла 37-летняя жительница Донецка в результате ракетных обстрелов района Мотеля сегодня, 26 мая. По Калининскому району Донецка украинская армия в течение неполного часа дважды нанесла удары, выпустив 11 ракет РСЗО.

- Калининский район (Мотель) подвергся обстрелам со стороны украинских фашистов. По поступившей информации фашистские нелюди выпустили по мирным кварталам Калининского района нашего города 6 ракет из РСЗО. А спустя полчаса еще 5 ракет. По предварительной информации в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. По поступившей информации погибла 37-летняя женщина, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Также повреждена больница профзаболеваний на Мотеле.

Последствия попадания ракет в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинская армия в 8:45 и в 9:35 из района населенного пункта Дачное нанесла ракетные удары по Калининскому району. В общей сложности было выпущено 11 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Последствия попадания ракет в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка Фото: Иван ЖИЛЯК

Помимо повторного удара по Калининскому району Донецка, были мощные прилеты в Киевском и Куйбышевском районах.

Украинские боевики с полуночи более десяти раз обстреляли населенные пункты ДНР. Применялись РСЗО и ствольная артиллерия 155 и 152 мм. Под огнем оказались Донецк и Горловка, включая горловский поселок Зайцево.

Последствия попадания ракет в районе Покровского рынка Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские боевики 46 раз обстреляли ДНР, выпустив 277 боеприпасов. Это привело к ранению семи гражданских, в том числе — двоих детей.

Напомним, что ровно 9 лет назад украинская армия впервые бомбила Донецк.

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