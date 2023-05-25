Двое детей и пятеро взрослых жителей ранены в результате обстрелов ВСУ Горловки 25 мая

Последствия обстрела жилмассива «Строитель» Никитовского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Двое детей и пятеро взрослых жителей ранены украинским обстрелом в Горловке. Повреждены многоквартирные дома и автомобили. Таковы последствия варварского удара по жилмассиву «Строитель» Никитовского района города.

- Горловка в очередной раз подверглась массированному обстрелу из РСЗО со стороны ВСУ. Выпущено не менее 14 снарядов калибра 152 мм и 10 ракет из РСЗО. Вражеские снаряды разорвались вблизи детской площадки. Ранены двое детей – девочки шести и восьми лет. Доставлены в больницу, состояние средней степени тяжести. Общее количество пострадавших на данный момент – семь мирных жителей. Всем отказывается медицинская помощь, - сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Украинские боевики били прицельным огнем по многоэтажкам в Горловке. Местные жители в соцсетях сообщали, что прилеты были не только в многоэтажные дома, но и во внутренние дворы. Судя по кадрам, нацистам прекрасно известно, куда они бьют — видно, что дым поднимается именно из жилой застройки.

Снаряды врага разорвались в непосредственной близости от школы № 48 и детской площадки. Получили ранения две девочки 2013 и 2017 годов рождения.

Также по данным представительства ДНР в СЦКК, были ранены пятеро взрослых мирных жителей - мужчины 1953 и 1967 годов рождения и женщины 1975, 1960 и 1953 годов рождения.

Последствия обстрела жилмассива «Строитель» Никитовского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Повреждения получили многоквартирные жилые дома по улице Жукова, 10, 12, 14, а также пять легковых автомобилей.

В СЦКК зафиксировали три обстрела Никитовского района Горловки в вечернее время. Со стороны населенного пункта Романовка было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). А со стороны Дзержинска - 14 снарядов калибром 152 миллиметра.

Уже после этих обстрелов украинские боевики снова нанесли артудар по району, выпустив пять крупнокалиберных снарядов. Поэтому последствия варварских обстрелов еще уточняются.

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