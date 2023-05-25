Энергетики 163 раза с начала года восстанавливали поврежденные ВСУ высоковольтные линии электропередачи в Петровском районе Донецка

Энергетики, несмотря на обстрелы ВСУ, выполняют свою работу. Фото: МинУЭ ДНР

Специалисты Петровского Западного РЭС с начала 2023 года 163 раза восстанавливали линии электропередачи 6 кВ, питающие абонентов Петровского района Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Только с начала года энергетики 76 раз восстанавливали кабельно-воздушную линию 6 кВ, питающую Александровку и Кременец, 27 раз – ЛЭП, идущую на Старомихайловку, более 60 раз – КВЛ-6 кВ, в Петровский район Донецка. За этот же период восстановлены 15 подстанций 6 кВ и более 300 раз линии электропередачи 0,4 кВ в том же, постоянно обстреливаемом Петровском районе, - говорится в сообщении.

Начальник РЭС Павел Проценко переживает за каждого своего сотрудника, и сам неоднократно попадал под вражеский огонь. Фото: МинУЭ ДНР

В постоянно обстреливаемом районе на обслуживании вверенного начальнику РЭС Павлу Проценко подразделению находятся 96 трансформаторных и распределительных подстанций, десятки километров линий электропередачи, 103 силовых трансформатора.

Такие «подарки» прилетают с украинских беспилотников. Фото: МинУЭ ДНР

- Профессия энергетик всегда была опасной, но мы всегда знали, как уберечь себя. Сейчас опасность может настигнуть бригаду в любую минуты и с любой стороны. Хоть с неба – это нависшие над нами дроны, с земли – это мины «лепестки», или просто снаряды, - так описывает сложившуюся ситуацию начальник Петровского Западного РЭС, который переживает за каждого своего сотрудника, и сам неоднократно вместе с ними попадал под вражеский огонь.

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