В Волновахе могут возродить Летний парк, а в Торезе - сквер 50-летия Победы

Малые города преобразятся. Фото: Минстрой ДНР

Малые города Республики ожидает масштабное благоустройство. В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДоНАСА) состоялось заседание комиссии по участию в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды, сообщили в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

ОТОБРАЛИ ПЕРВЫЕ 14 ПРОЕКТОВ

В Волновахе планируется возрождение Летнего парка. Зугрэс представил проект обновления центральной части города. Новоазовск планирует обустроить аллею по улице Шмидта. Торез представил проект развития сквера 50-летия Победы.

Малые города преобразятся. Фото: Минстрой ДНР

- Другие города, среди которых Шахтерск, Снежное, Харцызск и др., представившие свои концепции, также получили положительные отзывы экспертной комиссии, - говорится в сообщении Минстроя Республики.

Малые города преобразятся. Фото: Минстрой ДНР

Власти отобрали первые четырнадцать проектов благоустройства общественных пространств. В дальнейшем они будут направлены в Минстрой РФ для участия в финальном этапе конкурса. Список городов-победителей станет известен уже в августе, после чего начнется подготовка к реализации проектов в 2024 году. Средства на благоустройства малые города получат из федерального бюджета.

Малые города преобразятся. Фото: Минстрой ДНР

«КП» сообщала, что в этом году города Республики впервые участвуют в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Межведомственную комиссию, на которую малые города представили свои проекты, возглавил Глава ДНР Денис Пушилин. Впервые в разработке проектов по улучшению общественных пространств непосредственное участие приняли жители городов.

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