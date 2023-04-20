«Формируем комфортную городскую среду»: Каждый житель ДНР может проголосовать за понравившийся проект благоустройства

Голосование продлится до 31 мая Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В этом году города Донецкой Народной Республики впервые участвуют в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Города-участники - Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Шахтерск, Снежное. Всего в конкурсе представлено двадцать семь проектов.

Принять участие в голосовании может каждый желающий старше 14 лет. Отдать свой голос можно на сайте https://80.gorodsreda.ru/ с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте муниципалитетов.

- Для определения приоритетных мест благоустройства важно мнение каждого, поэтому приглашаем всех проявить активную гражданскую позицию, - рассказала первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Юлия Мерваезова.

Инфографика: Минстрой ДНР

Проект «Жилье и городская среда» реализует цель, определенную Президентом, – в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году.

Голосование в проекте «Формирование комфортной городской среды» завершится 31 мая.