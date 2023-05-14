«Недели провела в погребе во время ожесточенных боев»: 14-летняя художница из Марьинского района запечатлела лица военных, освободивших ее село

Виктория Козлова во время освобождения ее деревни от украинских оккупантов вела свой дневник в рисунках. Фото: Из личного архива

В художественном музее «Арт-Донбасс» открылась выставка 14-летней художницы из Павловки Марьинского района ДНР Виктории Козловой «Дневник Vиктории». Девочка запечатлела лица военных, освобождавших ее село.

Для каждой своей работы Вика выбрала определенный цвет. Фото: «Арт-Донбасс»

РИСОВАЛА В ПОГРЕБЕ

Весной прошлого года Виктории пришлось в своем селе прятаться в погребе от обстрелов украинских боевиков. Вместе с ней были родители, сестры Оля, Ксюша и соседи. В погребе они готовили кушать и даже пекли пасхальные куличи.

- Увлечение рисованием помогло мне скрасить и разнообразить те тяжелые недели, которые пришлось провести в погребе во время ожесточенных боев в апреле и мае 2022 года, - вспоминает Виктория. - Сначала писала, все что попадалось на глаза - от стеклянных банок до керосиновых ламп, а когда замолкала артиллерия, выходила во двор, чтобы запечатлеть первые весенние цветы, цветущие деревья…

Николай из Донецка, 3.04.2022. Фото: «Арт-Донбасс»

Когда в деревню вошли российские военные, девочка начала писать их портреты.

- Всем было интересно, что это за девочка, которая когда летают снаряды и ездят танки, сидит и рисует, - рассказывает ее учитель рисования, руководитель Народной студии изобразительного искусства «Степь» Кировского дворца детского и юношеского творчества Донецка Анатолий Дзюбан.

Анатолий Николаевич ходил к военным, договаривался, чтобы они приходили позировать его ученице.

Алексей из Макеевки, 4.04.2022. Фото: «Арт-Донбасс»

- Солдаты, освобождавшие село, с удовольствием позировали. Все они из разных уголков России. У каждого своя история, свой характер… Имен всех я не помню. У некоторых были только позывные. Военнослужащие нам приносили угощения, - рассказывает о создании серии портретов участников СВО Виктория Козлова.

КАЖДАЯ РАБОТА НАПИСАНА СВОИМ ЦВЕТОМ

На выставке «Дневник Vиктории» представлено шестнадцать портретов защитников Донбасса.

Из Донецка, 05.04.2022. Фото: «Арт-Донбасс»

- Работы нарисованы карандашами. Для каждой Вика выбрала свой цвет. Девочка увлекается рисованием с восьми лет. Занималась в Народной студии изобразительного искусства «Степь». С 2017 года – успешно участвовала в конкурсах рисунка, организованных «Арт-Донбассом», - рассказала «КП» директор Художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

ПОРТРЕТЫ ГОТОВЫ ПЕРЕДАТЬ РОДСТВЕННИКАМ

Большинство портретов подписаны, указана и малая родина бойцов - Хакасия, Донецк, Макеевка, Торез, Чувашия, Красноярск, Приморье, Белград, другие поселения и регионы.

- Есть портреты военнослужащих из Донецка, Макеевка, Тореза без имени и позывного. Только дата написания портрета. Если близкие или родственники узнают своих ребят, мы готовы передать портреты их родных, - сказала Екатерина Калиниченко.

Выставка в «Арт-Донбассе» проходит в двух форматах – традиционном, в одном из залов музея, и онлайн, чтобы ее увидели как можно больше людей во всей стране.

Из Донецка. Друг Воропаева Е., 21.04.2022. Фото: «Арт-Донбасс»

В Марьинском районе региона, где Виктория Козлова окончила восемь классов, второй год идут ожесточенные бои. Ее родную Павловку освободили в марте прошлого года. Деревня пока разрушена. Сейчас Виктория со своей семьей живет во Владимире, где продолжает обучаться изобразительному искусству. Писать картины – ее призвание.

СПРАВКА «КП»

Юная художница Виктория Козлова – уроженка Мариуполя. Детство девочки прошло в поселке Павловка Марьинского района. Когда Вика училась в первом классе, ее мама привела дочь в Народную студию изобразительного искусства «Степь». Ее преподавателем был Анатолий Дзюбан. Именно он раскрыл потенциал маленькой Вики. Сейчас 14-летняя художница продолжает обучаться изобразительному искусству во Владимире, куда перебрались ее родители.

Редакция благодарит за содействие в подготовке материала директора Художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерину Калиниченко.

Из Донецка, 06.04.2022. Фото: «Арт-Донбасс»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В национальном музее Калмыкии открылась выставка с картинами детей Донбасса

Она посвящена памяти известного художника Владимира Шенделя

Выставку рисунков детей Донбасса «ГеоГрафика фантазий» в Национальном музее Калмыкии имени Н. Н. Пальмова открыла директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. Руководитель учреждения посетила с рабочим визитом столицу Республики Калмыкия Элисту, сообщили в «Русском центре».

- Целью визита является открытие выставки «ГеоГрафика фантазий», посвященной памяти известного художника-графика Владимира Шенделя в национальном музее, а также участие в круглом столе по обмену опытом между музеями, - рассказали в «Русском центре».

Отметим, что в конце прошлого года эту выставку принимал музей-печатня «Страницы истории печатного дела» села Вятское Ярославской области.

«Арт-Донбасс» - это единственный музей в Донецке, где на все выставки вход свободный. За все время существования его сотрудники провели более 600 выставок - не только в залах «Арт-Донбасса», но и на площадках ведущих российских музеев. Екатерина Калиниченко говорит, что для музея важно открывать новые таланты.

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