Малые города ДНР завершают подготовку к конкурсу формирования комфортной городской среды

Такой проект подготовили в городе Ждановка. Фото: Минстрой ДНР

Малые города Донецкой Народной Республики завершают подготовку к конкурсу формирования комфортной городской среды. Об этом сообщила первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Юлия Мерваезова.

- Сейчас города при содействии шеф-регионов активно дорабатывают и совершенствуют концепции, формируют заявки. В большинстве городов общественные слушания уже завершены, - рассказала Юлия Мерваезова.

Напомним, в этом году города ДНР впервые принимают участие в конкурсе формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (с населением до 200 тысяч жителей).

До 20 мая конкурсные заявки будут направлены на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством врио Главы ДНР Дениса Пушилина, после которой - в Федеральную комиссию при Минстрое РФ для подведения итогов.

Победители конкурса смогут реализовать свои проекты в 2024 году. В этом году от Донецкой Народной Республики участие в конкурсе принимают 19 городов.

Конкурс формирования комфортной городской среды проводится в РФ с 2018 года по поручению Президента России. Его цель – поддержка создания качественных городских пространств малых городов и исторических поселений.

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