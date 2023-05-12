Центры занятости предлагают более 23 тысяч рабочих мест в ДНР

В жилилищно-коммунальной и строительной сферах больше всего не хватает работников. Фото: КП «Вода Донбасса»
Центры занятости ДНР располагают сведениями о наличии более 23 тысяч свободных рабочих мест. Причем более 17 тысяч – предложения постоянной работы. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.
- Предлагаю вашему вниманию краткие итоги работы сферы занятости Донецкой Народной Республики, начиная с 1 января 2023 года, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.
По ее словам, с начала года 1990 предприятий предоставили в центры занятости информацию о наличии 45268 свободных рабочих мест, в том числе 22312 предложений постоянной работы.
- На сегодняшний день центры занятости располагают сведениями о наличии 23318 свободных рабочих мест, из них 17034 – предложения постоянной работы, - заявила вице-премьер.
Он отметила, что при содействии центров занятости на постоянные рабочие места были трудоустроены 3117 человек.
При этом Правительство ДНР также предпринимает меры по созданию временных рабочих мест. Так, центры занятости заключили с работодателями 878 договоров на создание 15411 временных рабочих мест.
- Для трудоустройства на работы временного характера были направлены 15201 человек. На сегодняшний день в этих работах принимают участие 6083 жителя, - сообщила Толстыкина.
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