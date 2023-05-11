Более 1200 кандидатов зарегистрировались на предварительное голосование партии «Единая Россия» в ДНР

Участник праймериз, депутат Народного Совета ДНР Юрий Леонов провел депутатский прием в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Фото: ДРО «ЕР»

Свыше 1200 кандидатов зарегистрировались на предварительное голосование партии «Единая Россия» в ДНР. Об этом сообщил зампредседателя Народного Совета ДНР, первый заместитель секретаря Донецкого регионального отделения «ЕР» Сергей Прокопенко.

- Более 1200 человек на порядка 640 мандатов — это общее количество мандатов по региону, включая 90 депутатов Народного Совета ДНР и депутатов муниципальных образований, — сказал Прокопенко.

Регистрации кандидатов предварительного голосования «Единой России» завершилась 27 апреля. Известно, что Республика стала лидером среди регионов РФ по числу заявлений на праймериз.

- Абсолютным лидером по числу заявлений на предварительное голосование «Единой России» по всем уровням выборов стала ДНР. Во всех четырех новых регионах РФ подано почти 3 тысячи заявлений от кандидатов на участие в процедуре, - сообщил руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

Он отметил, что можно сделать вывод о высоком интересе жителей новых субъектов РФ к участию в процедуре.

Врио Главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения «Единой России» Денис Пушилин также высоко оценил активность земляков на праймериз.

- Конкурентную среду на выборы сейчас составляют заслуженные и талантливые люди. Вовлечение военных для участия в выборах в Народный Совет и в муниципальные советы считаю важным. Также активно участвуют разнообразные специалисты – медики, учителя, ученые, предприниматели, спортсмены. Много представителей молодежи, - отметил руководитель региона.

После выдвижения у кандидатов начался агитационный период, который завершится 21 мая. Вся информация о кандидатах есть в открытом доступе на сайте партии - pg.er.ru/candidates?region=80

Напомним, праймериз — предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах, которые пройдут 10 сентября этого года. Выбирать будут депутатов Народного Совета ДНР и представительных органов муниципальных образований.

В голосовании на праймериз могут принять участие не только члены партии «Единая Россия». Главное условие – гражданство РФ. Регистрация избирателей началась 17 апреля. Сделать это можно на сайте предварительного голосования «Единой России» - PG.ER.RU с обязательной аутентификацией через портал «Госуслуги». Процесс продлится до 26 мая. Голосование пройдет в электронной форме с 22 по 28 мая.

При этом для жителей ДНР будут организованы 110 участков для голосования.

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