День Республики в ДНР 11 мая 2023 года: программа мероприятий, в каком формате пройдет, что посмотреть

История нового субъекта Российской Федерации началась 11 мая 2014 года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

День ДНР не за горами, организаторы подготовили на День Республики в ДНР 11 мая 2023 года целый ряд мероприятий. Большинство из них пройдет в онлайн формате.

ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ

В столице ДНР открывается выставка работ воспитанников художественной школы города «Молодая Республика». Ее можно будет увидеть в социальной сети ВКонтакте на странице Донецкого республиканского художественного музея.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- За все время более пятисот выпускников художественной школы Донецка (а открыта она была в далеком 1962 году) стали профессиональными художниками. Большинство преподавателей художественной школы ее выпускники. С этим учреждением мы каждый год проводим выставки в разных форматах. Экспозиция «Молодая Республика» включает в себя работы учащихся художественной школы Донецка, каждая работа выражает любовь к своей большой Родине, - сообщила «КП» заведующая отделом научно-просветительской и выставочной работы Донецкого республиканского художественного музея Светлана Ильяшенко.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Выставка «Молодая Республика» будет проходить до 4 июня.

ЭКСПОЗИЦИИ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СВО

Онлайн открывается выставка и в Донецком республиканском краеведческом музее. Экспозиция «С Республикой в сердце» посвящена защитникам Донбасса и участникам специальной военной операции.

- Впервые в краеведческом музее экспонируется комплекс Героя России, Героя ДНР Ольги Качуры, переданный ее дочерью Еленой Карабет. Также уникальными являются личные вещи Героев ДНР Сергея Машкина, Тараса Гордиенко и других участников СВО, - рассказала «КП» заведующая научно-экспозиционным отделом «Истории Донецкой Народной Республики» Оксана Радкевич.

Отметим, что на выставке «С Республикой в сердце» представлено больше ста экспонатов, которые знакомят с биографией и историей подвига защитников ДНР: личные вещи, документы, фотографии, элементы амуниции и трофеи.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

11 мая все желающие смогут посмотреть праздничные концерты местных коллективов. Их будут транслировать на сайтах и в соцсетях центра славянской культуры и ансамбля песни и танца «Донбасс».

ВЫСТАВКА ДОКУМЕНТОВ

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Надежды Крупской весь май на своем сайте будет проводить виртуальную выставку документов «О Родине, о мужестве, о славе» и виртуальную книжную выставку «И славим край, в котором мы живем».

- Книжные издания отражают становление ДНР как полноправного субъекта большой России, а также те исторические и идеологические основы, благодаря которым этот процесс стал возможен, - рассказала «КП» сотрудник отдела социокультурной деятельности Ирина Алехина.

Одной из первых книг, отражающие судьбоносные события, произошедшие на территории Донбасса в 2014-2015 годах, является сборник «ДНР хроника судеб. Хроника первого года ДНР в фактах, фотографиях, цифрах, интервью» (Донецк, 2015).

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ирина Леонидовна отметила, что это своеобразная летопись первых шагов Республики в формировании собственного политического, экономического, культурного контекста.

Весь май на интернет-площадках ДНР также будут показывать фотоработы жителей всех возрастов «Мой Донбасс». Соответствующий конкурс, приуроченный к 9-й годовщине Донецкой Народной Республики, накануне провел Республиканский дом народного творчества и кино.

СПРАВКА «КП»

История нового субъекта Российской Федерации началась 11 мая 2014 года, когда состоялся референдум о самоопределении Донбасса. В ходе референдума граждане определили дальнейшую судьбу своего края и твердо выразили желание идти рука об руку со своей большой Родиной - Россией.

Донецкая Народная Республика была провозглашена в ответ на госпереворот в Киеве 7 апреля 2014 года. Тогда и было принято решение о проведение референдума о самоопределении Донбасса.

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