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Общество9 мая 2023 16:20

День Республики в ДНР 11 мая 2023 года: программа мероприятий, в каком формате пройдет, что посмотреть

Организаторы запланировали на День Республики в ДНР 11 мая 2023 года целый ряд мероприятий
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
История нового субъекта Российской Федерации началась 11 мая 2014 года

История нового субъекта Российской Федерации началась 11 мая 2014 года

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

День ДНР не за горами, организаторы подготовили на День Республики в ДНР 11 мая 2023 года целый ряд мероприятий. Большинство из них пройдет в онлайн формате.

ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ

В столице ДНР открывается выставка работ воспитанников художественной школы города «Молодая Республика». Ее можно будет увидеть в социальной сети ВКонтакте на странице Донецкого республиканского художественного музея.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- За все время более пятисот выпускников художественной школы Донецка (а открыта она была в далеком 1962 году) стали профессиональными художниками. Большинство преподавателей художественной школы ее выпускники. С этим учреждением мы каждый год проводим выставки в разных форматах. Экспозиция «Молодая Республика» включает в себя работы учащихся художественной школы Донецка, каждая работа выражает любовь к своей большой Родине, - сообщила «КП» заведующая отделом научно-просветительской и выставочной работы Донецкого республиканского художественного музея Светлана Ильяшенко.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Выставка «Молодая Республика» будет проходить до 4 июня.

ЭКСПОЗИЦИИ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СВО

Онлайн открывается выставка и в Донецком республиканском краеведческом музее. Экспозиция «С Республикой в сердце» посвящена защитникам Донбасса и участникам специальной военной операции.

- Впервые в краеведческом музее экспонируется комплекс Героя России, Героя ДНР Ольги Качуры, переданный ее дочерью Еленой Карабет. Также уникальными являются личные вещи Героев ДНР Сергея Машкина, Тараса Гордиенко и других участников СВО, - рассказала «КП» заведующая научно-экспозиционным отделом «Истории Донецкой Народной Республики» Оксана Радкевич.

Отметим, что на выставке «С Республикой в сердце» представлено больше ста экспонатов, которые знакомят с биографией и историей подвига защитников ДНР: личные вещи, документы, фотографии, элементы амуниции и трофеи.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

11 мая все желающие смогут посмотреть праздничные концерты местных коллективов. Их будут транслировать на сайтах и в соцсетях центра славянской культуры и ансамбля песни и танца «Донбасс».

ВЫСТАВКА ДОКУМЕНТОВ

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Надежды Крупской весь май на своем сайте будет проводить виртуальную выставку документов «О Родине, о мужестве, о славе» и виртуальную книжную выставку «И славим край, в котором мы живем».

- Книжные издания отражают становление ДНР как полноправного субъекта большой России, а также те исторические и идеологические основы, благодаря которым этот процесс стал возможен, - рассказала «КП» сотрудник отдела социокультурной деятельности Ирина Алехина.

Одной из первых книг, отражающие судьбоносные события, произошедшие на территории Донбасса в 2014-2015 годах, является сборник «ДНР хроника судеб. Хроника первого года ДНР в фактах, фотографиях, цифрах, интервью» (Донецк, 2015).

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню ДНР, проходят онлайн (архивное фото)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ирина Леонидовна отметила, что это своеобразная летопись первых шагов Республики в формировании собственного политического, экономического, культурного контекста.

Весь май на интернет-площадках ДНР также будут показывать фотоработы жителей всех возрастов «Мой Донбасс». Соответствующий конкурс, приуроченный к 9-й годовщине Донецкой Народной Республики, накануне провел Республиканский дом народного творчества и кино.

СПРАВКА «КП»

История нового субъекта Российской Федерации началась 11 мая 2014 года, когда состоялся референдум о самоопределении Донбасса. В ходе референдума граждане определили дальнейшую судьбу своего края и твердо выразили желание идти рука об руку со своей большой Родиной - Россией.

Донецкая Народная Республика была провозглашена в ответ на госпереворот в Киеве 7 апреля 2014 года. Тогда и было принято решение о проведение референдума о самоопределении Донбасса.

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