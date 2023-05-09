В Мариуполе при поддержке Первого Донецкого армейского корпуса поздравили с 9 мая стариков, детей войны и ветеранов труда

Чаепитие для стариков, детей войны и ветеранов труда в Мариуполе. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР

9 мая в Мариуполе прошло чаепитие для стариков, детей войны и ветеранов труда. Его организовала волонтер и общественный деятель Ольга Вязовская («Позывной Леля») в честь Дня Великой Победы при поддержке Первого Донецкого армейского корпуса.

- Долгие годы этот праздник был запрещен украинским режимом, и теперь, после освобождения города, на улицах Мариуполя вновь звучат старые добрые песни военных лет, - рассказала Ольга Вязовская.

В ДНР отмечают великий праздник - День Победы. Представители руководства Донецкого регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» возложили цветы к мемориалу «Твоим освободителям, Донбасс» в центре Донецка.

Как «КП» сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны проходят по всей Республике.

Тем временем, в Донецке раздают георгиевские ленты. Георгиевская лента – официальный символ Победы.

В Мариуполе на площади Воинов-Освободителей прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню Победы. С речью выступил мэр Мариуполя Олег Моргун, который на праздник принес фотографию своего отца, воевавшего в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Активисты Юнармии и Молодой гвардии, простые жители Мариуполя приняли участие в возложении цветов памятнику Воинам-Освободителям Донбасса.

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