«Ветераны, которые не дожили до наших дней, были бы рады видеть, как мы отмечаем этот праздник»: В Мариуполе празднуют День Победы

День Победы отмечают в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе на площади Воинов-Освободителей прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню Победы. С речью выступил мер Мариуполя Олег Моргун, который на праздник принес фотографию своего отца, воевавшего в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Активисты Юнармии и Молодой гвардии, простые жители Мариуполя приняли участие в возложении цветов памятнику Воинам-Освободителям Донбасса.

- Этот праздник для нас является священным. Мы вспоминаем наших предков-героев, чьи подвиги, как все мы видим, обесценили в Украине и на Западе. Но для нас главное, что мы знаем правду, рассказываем ее нашим детям и внукам, возлагаем цветы, благодарим. Ведь мы – Россия – и у нас этого не отнять, - говорит мариупольчанка Светлана Басова. – Я уверена, что многие ветераны, которые не дожили до наших дней, были бы рады видеть то: как мы – мариупольцы – отмечаем этот праздник, как чтим их подвиг.

День Победы отмечают в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

День Победы отмечают в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Для мариупольцев это место является знаковым и трагичным. Ведь именно отсюда начались кровавые действия украинской нацгвардии 9 мая 2014 года.

- Тогда мариупольская милиция отказалась разгонять мирный марш, приуроченный ко Дню Победы на этой площади. Нацгвардия зашла в Мариуполь для наказания правоохранителей, отказавшихся выполнять преступный приказ. В тот день были убиты мирные протестующие, которые пытались защитить собой милиционеров. Были убиты и милиционеры, забаррикадировавшиеся в городском управлении министерства внутренних дел, - рассказывает мариупольчанин Александр.

Но теперь память не предана забвению. Многие жители со слезами на глазах вспоминают те дни украинской «демократии».

День Победы отмечают в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, ранее сообщалось, что работа по восстановлению монумента «Воинам-Освободителям» проходила непрерывно в несколько смен.

- Ко Дню Победы полностью восстановили монумент и обновили площадь Ленинского Комсомола, которая также представляет собой входную группу в самый большой в городе Приморский парк. Строители заменили асфальтовое покрытие и бордюры, а также восстановили брусчатку и гранитные плиты. На монументе специалисты провели пескоструйную обработку и отремонтировали все выбоины и трещины на металлических поверхностях памятника, осуществили окрас, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

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