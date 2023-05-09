В День Победы дончане возлагают цветы к монументу «Твоим освободителям – Донбасс»

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Празднование Дня Победы в Донецке осложнено опасностью очередных обстрелов со стороны украинских боевиков, однако несмотря на это, жители все равно возлагают цветы к монументу «Твоим освободителям – Донбасс».

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Для дончан почтить память предков - святая традиция, - считает коренной дончанин Яков Новиков, который также, несмотря на все невзгоды, пришел к монументу освободителям. - Я сегодня пришёл с ребёнком, со своей дочерью и нам не страшно, память нам дороже. Мои деды и прадеды воевали за Родину, погибли все, кроме одного, который выжил, но потерял руку на войне. Я хочу чтобы мой ребёнок знал правду, знал настоящую историю и чтил победителей!

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Также возложить цветы приходят и представители различных организаций и движений. Руководитель Центрального Исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов считает, что главной целью современного общества, русских людей и России стала борьба за окончательное искоренение фашизма и неонацизма.

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- В нашей ситуации всё понятно, у нас есть Россия, есть президент, который принимает решения и знаюе, что делать. А со стороны противника всем понятно, что ни Зеленский, ни Байден, ни Европа не принимают никаких политических решений, они марионетки неонацистов и мы должны с ними бороться. Это наш священный долг, - говорит Алексей Валентинович.

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стоит отметить, что все массовые мероприятия либо отменены, либо проходят с ограниченным количеством участников, чтобы уменьшить возможность провокаций со стороны противника.

Для дончан почтить память предков - святая традиция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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