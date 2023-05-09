Персональные парады в ДНР проходят для ветеранов Великой Отечественной. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецке традиционного шествия «Бессмертного полка» по улице Артема в 9 мая не было.

- Каждый год мы с большим пиететом принимаем участие в «Бессмертном полку», у нас в Республике обычно проходит многотысячное шествие. Из-за мер безопасности в этом году акцию «Бессмертный полк» мы проводим только в социальных сетях. Зато мы можем размещать не только фотографии, а и истории своих героических родственников, - рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель Республики сообщил, что по материнской линии его дед-фронтовик - Эргаш Хасанович Хасанов. Он прошел всю войну рядовым и умер в 1991 году.

Денис Пушилин рассказал о своих дедах-фронтовиках. Фото: Телеграм Главы ДНР

- По отцовской линии воевали два родных брата моего прадеда – Михаил Яковлевич Пушилин, который ушел на фронт на следующий день после ее объявления, 23 июня 1941 года, и служил по май 1946 года. Принимал участие в боях за Кавказ, Украину, Прибалтику. Умер в 1981 году. К сожалению, не сохранилась фотография его брата – Алексея Яковлевича Пушилина. Он погиб 18 августа 1943 года в боях за освобождение Смоленской области, там и похоронен, - сообщил Денис Пушилин.

Денис Пушилин рассказал о своих дедах-фронтовиках. Фото: Телеграм Главы ДНР

Глава ДНР отметил, что гордится своими героическими дедами-прадедами и благодарен им за вклад в Великую Победу.

Напомним, что все желающие могут принять участие в альтернативных мероприятиях, посвященных памяти о Великой Отечественной войне. Кроме онлайн акции «Бессмертный полк», это автопробеги, ношение бейджей с фото родственников-ветеранов и стена памяти в образовательных учреждениях.

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