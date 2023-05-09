Денис Пушилин: 78 лет минуло с момента, когда Красная армия освободила не только свою родную землю, но и половину континента от фашистской нечисти

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей, ветеранов Республики с 9 мая.

- Примите мои самые искренние поздравления со священным для нас праздником – Днем Победы! 78 лет минуло с момента, когда Красная армия прошлась победным маршем по Европе и освободила не только свою родную землю, но и половину континента от фашистской нечисти! Прошедшие годы не только не умаляют торжественность и радость сегодняшнего дня, а напротив – каждая годовщина Великой Победы лишь усиливает понимание значимости события, гордость за наших отважных, сильных духом предков, - сказал Денис Пушилин.

«НАША БЛАГОДАРНОСТЬ КАЖДОМУ СОЛДАТУ И ТРУЖЕНИКУ ТЫЛА БЕЗМЕРНА»

Руководитель Республики отметил, что Великая Отечественная война прошлась по каждой семье: миллионы людей пережили горькую боль утраты, миллионы погибли в том страшном противостоянии, но не позволили врагу топтать нашу землю, устанавливать бесправие и творить бесчинства.

- Мы чествуем героев, склоняем голову перед бессмертным подвигом воинов, отстоявших свою Родину, свободу и не пожалевших жизни ради мира и будущего многих поколений. Наша благодарность каждому солдату и труженику тыла безмерна. Они сумели преодолеть годы военного лихолетья, а после совершить трудовой подвиг – восстановить разрушенную страну, - подчеркнул Денис Пушилин.

«НЕУГАСАЕМЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ПОДВИГ НАШИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ»

- Сейчас мы переживаем сложнейший период, и можно с уверенностью говорить о новом витке истории, где нам с вами отведена решающая роль. Враждебные силы, которым противостояли наши деды и прадеды, снова решили нанести удар, чтобы разрушить нашу Отчизну – Россию.

Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы эти планы никогда не претворились в жизнь. Наш народ непобедим. Это доказали наши деды, а мы продолжим их дело, - отметил Глава Республики. - Уверен, что победа обязательно будет за нами, потому что неугасаемым примером для нас является подвиг наших героических предков, на которых равняемся мы и те, кто идет за нами!

Денис Пушилин пожелал жителям отважной стойкости, несокрушимой силы духа и скорейшего победного мира.

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