Частичку Вечного огня с Мамаева кургана волонтеры привезли на мемориальный комплекс Саур-Могила

Саур-Могила - один из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны в Донбассе. Фото: РВИО

Лампаду с Вечным огнем с Мамаева кургана донецкие активисты, участники мото- и автопробега доставили сегодня на мемориальный комплекс Саур-Могила.

- Наконец-то мы дошли, - сообщил один из участников мотопробега, депутат Народного Совета ДНР, руководитель регионального отделения «Волонтерская Рота Боевого Братства» Александр Камышов. - Начали сегодня с города-героя Донецка. Потом заехали в Макеевку, Харцызск, Шахтерск, Торез, Снежное. И вот мы уже находимся на нашей знаковой высоте – Саур-Могиле.

Лампаду с Вечным огнем с Мамаева кургана донецкие активисты доставили сегодня на легендарную высоту Саур-Могилу. Фото: Скриншот видео RUPTLY

Камышов подчеркнул, что этой акцией активисты как бы объединили две высоты, у которых знаковая роль в Великой Отечественной войне. Депутат рассказал журналистам, как проходила акция.

- Это проходит уже второй раз. Впервые мы съездили в город-герой Волгоград в 2021 году, привезли частичку Вечного огня, по пути оставляли часть этого огня в лампадах у мемориалов славы, мемориалов погибшим солдатам в Великую Отечественную войну. В этом году мы приехали в Волгоград. Там в музее в зале славы взяли частичку Вечного огня. Трое суток мы его поддерживаем. У нас в багажнике стоят лампады со свечами, «переставляем» пламя с одной свечи на другую, потому что этот огонь должен гореть постоянно, - сказал Александр Камышов.

Лампаду с Вечным огнем с Мамаева кургана донецкие активисты доставили сегодня на легендарную высоту Саур-Могилу. Фото: Скриншот видео RUPTLY

Также на Саур-Могилу прибыли гости из ФРГ.

- Для меня большая честь оказаться здесь, почтить память жертв Великой Отечественной войны и тех, кто погиб в современном конфликте, - сказал ТАСС организатор братской мотопомощи Николай Фаст.

Напомним, Саур-Могила - один из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны в Донбассе. В 1967 году здесь открыли мемориальный комплекс, который был разрушен ВСУ в 2014 году в ходе боев с ополченцами Донбасса. Восстановление комплекса закончилась в сентябре прошлого года, работы проводили специалисты Минобороны РФ и добровольцы из студенческих отрядов из 18 регионов страны.

Также активисты доставили в ДНР частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы и развели по городам Республики.

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