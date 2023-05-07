В Харцызке дети поздравили ветерана-кавалериста, освобождавшего Венгрию от фашистов

Дети в форме военных лет подготовили выступление перед ветераном. Фото: ДРО «ЕР»

Воспитанники Харцызского детского социального центра вместе с педагогами поздравили ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Харлампьевича Демишева. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Афанасий Харлампьевич родился в Брянской области. В 1943 году, когда был сформирован запасной полк в Волгоградской области, был призван на службу и направлен на передовую в действующую армию – в 11-ю гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую Волновахскую Краснознаменную, ордена Богдана Хмельницкого дивизию. Освобождал Венгрию, где и служил после окончания войны до 1948 года.

Дети поблагодарили героя за мирное небо. Фото: ДРО «ЕР»

Орден «Отечественной войны» II степени, Орден «За мужество», медали «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и «Защитнику Отечества». Это далеко не полный перечень наград ветерана.

Дети в форме военных лет торжественно прочитали стихи о войне и Победе, поблагодарили героя за мирное небо, вручили ветерану букет цветов и подарок.

Также поздравил ветерана с наступающим праздником Вадим Скаблюк, который руководит крупным сельскохозяйственным предприятием в Шахтерском районе «РОЗ-АГРО».

Поздравил ветерана с праздником Вадим Скаблюк, который руководит крупным сельскохозяйственным предприятием. Фото: ДРО «ЕР»

- Мы всегда рядом с нашими ветеранами. Это наш долг, это наша честь, это мы передаем своим детям. Афанасий Харлампьевич – настоящий герой. Его подвиг бессмертен, – сказал Скаблюк.

Он пообщался с ветераном, выслушал его историю войны. Передал слова благодарности и уважения от партии «Единая Россия».

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