Приглашение на Парад в Москве и персональные концерты: Как в ДНР поздравляют ветеранов накануне Дня Победы

Константин Кипер поделился воспоминаниями. Фото: Скриншот видео ДРО «ЕР»

В Донецкой Народной Республике накануне Дня Победы продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны.

Генеральный директор-художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий поздравил ветерана Великой Отечественной войны Константина Ивановича Кипера с праздником и исполнил для него песни. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Ветеран проживает в одном из прифронтовых районов Донецка – Куйбышевском. Константин Иванович родился в 1927 году в Горловке, в 1940-м его семья переехала в Молдавию. В 1945-м он был призван в ряды Советской Армии, был пулеметчиком. Первые секунды войны помнит по сей день. Ее застал в пионерском лагере. В ночь с 21 на 22 июня его назначили дежурным.

- Во дворе лагеря стояли беседки, и я, честно сказать, в одной из них задремал – лето, тепло. Проснулся от гула. Смотрю – со стороны Румынии летит армада бомбардировщиков с крестами на крыльях. Самолеты летели над нами минут 10, они закрыли собой всё небо, они летели на Киев и Одессу, - рассказал Константин Иванович. - А ещё через 15 минут румыны со стороны реки Прут начали обстреливать нашу территорию. Наша пионервожатая Аня тогда получила ранение в плечо.

Александр Парецкий исполнил для ветерана песни «День Победы» и «Казаки в Берлине», вручил подарки от партии «Единая Россия» и Донецкой филармонии.

Тамара Федченко выехала в Москву. Фото: ДРО «ЕР»

Сбылась мечта ветерана Великой Отечественной войны – жительница Мариуполя Тамара Петровна Федченко получила приглашение на Парад Победы в Москве.

Тамаре Павловне 92 года. Войну встретила десятилетней девчонкой. В те страшные годы помогала взрослым, чем могла. Вместе со всеми копала окопы, выращивала овощи для фронта. Верит, что сегодня, как и в 1945-м, нас ждет Победа.

- Желаю всем мира, тепла и здоровья. Все наладится и нас ждет мирное и спокойное небо. С праздником всех нас, с Днем Победы! – говорит Тамара Федченко.

Женщина мечтала всю жизнь посетить Парад Победы в Москве. Мечту помогли осуществить представители благотворительной акции «Живи и помни». Ветеран вместе с внучкой выехала в Москву в сопровождении Сергея Парчевского из штаба по работе с прифронтовыми районами общественного движения «Донецкая Республика» и волонтеров фонда «Гражданская позиция».

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