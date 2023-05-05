В Донецке провели Парад Победы для ветерана Великой Отечественной Николая Базавлука

Персональный Парад Победы для донецкого ветерана Великой Отечественной. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР

5 мая в Донецке для ветерана Великой Отечественной войны Николая Базавлука прошел Парад Победы. Мероприятие состоялось в ознаменовании празднования 78-й годовщины Победы, сообщили в Управлении Народной Милиции ДНР.

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- Воспитанники Военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия» ДНР совместно с активистами «Движение Первых» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Базавлук Николая Степановича. Юнармейцы прошли парадным расчетом со Знаменем Победы, а ребята из «Движения Первых» подготовили творческие номера с исполнением песен Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении.

Также ребята вручили Николаю Степановичу поздравительные открытки, сделанные своими руками, и продовольственные наборы.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ОНЛАЙН

Ранее сообщалось, что участники предварительного голосования Всероссийской политической партии «Единая Россия» планируют лично поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в ДНР.

- Участники праймериз 8 и 9 мая адресно будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной по городам Республики. Всего планируется посетить 242 ветерана, - рассказали в региональном отделении партии.

«Бессмертный полк» и праздничный концерт для ветеранов проведут в онлайн-режиме. Это связано с угрозой обстрелов ВСУ.

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