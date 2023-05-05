Концерты будут идти весь май: Донецкая филармония присоединилась к Всероссийскому арт-проекту «Рио Рита. Радость Победы»

Арт-проект «Рио Рита. Радость Победы» стартовал в Володарском. Фото: Донецкая филармония

Ко Дню Победы Донецкая государственная академическая филармония по инициативе Министерства культуры Донецкой Народной Республики присоединилась к Всероссийскому арт-проекту «Рио Рита – Радость Победы». Первый концерт состоялся в поселке городского типа Володарское, сообщили в Минкульте ДНР.

- Музыканты концертного оркестра духовых инструментов и вокалисты филармонии исполнили такие всем известные песни, как «Журавли», «За того парня», «Тучи в голубом», «Поклонимся великим тем годам», «Давай закурим», «Смуглянка», «Синий платочек» и, конечно, «День Победы». Ведущий Дмитрий Читах рассказал об истории создания песен военных лет, многие из которых уже стали народными, - рассказали в культурном ведомстве Республики.

Арт-проект «Рио Рита. Радость Победы» стартовал в Володарском. Фото: Донецкая филармония

В министерстве отметили, что в открытии арт-проекта принимал участие Концертный оркестр духовых инструментов.

- Это коллектив, который на протяжении последних лет является участником всех важных мероприятий республиканского значения, в том числе Парада Победы, - подчеркнули в Минкульте ДНР.

Арт-проект «Рио Рита. Радость Победы» стартовал в Володарском. Фото: Донецкая филармония

Руководитель Концертного оркестра духовых инструментов, дирижер Михаил Мартыненко рассказал, что его приятно удивила и даже поразила реакция зала.

- Я буквально спиной чувствовал, насколько трепетно реагировали зрители на каждую песню, на каждую мелодию, - говорит Мартыненко. - В зале было много детей, и это очень порадовало. Я думаю, они услышали и узнали для себя много нового, ведь их воспитывали на другой истории, на других героях. Дети – наше будущее, и крайне важно привить им правильные ценности, рассказать нашу настоящую историю, в том числе через музыку.

Арт-проект «Рио Рита. Радость Победы» стартовал в Володарском. Фото: Донецкая филармония

Генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий анонсировал, что следующий концерт запланирован на 6 мая в Углегорске.

- Продолжится арт-проект в селе Михайловка 8 мая. В Ждановке «Рио Рита» зазвучит в Ждановке. В течение всего мая подобные концерты состоятся и в других населенных пунктах донецкой Народной республики: в Торезе, Шахтерске, Снежном; в селах и поселках: Роза, Хомутово, Красноармейское, Гусельщиково, Сартана. Все наши мероприятия бесплатные. Приглашаем наших земляков на концерты, - сказал Александр Парецкий.

Ознакомиться с расписанием концертов в рамках арт-проекта «Рио Рита. Радость Победы» можно на официальном сайте Донецкой филармонии в разделе «Афиша».

Напомним, что ранее струнная группа Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева принимала участие в рок-фестивале «Взгляд назад» в Саранске, где в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Данила Милки донецкие артисты исполнили популярные хиты из репертуара Queen, The Beatles, Led Zeppelin, Король и Шут, Demis Roussos, John Lennon.

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