Выставка «Победа одна на всех», приуроченная к 9 мая, открылась в донецком музее «Арт-Донбасс»

Работы экспозиции напоминают о великом подвиге предков. Фото: «Арт-Донбасс»

Художественный музей «Арт-Донбасс» к 9 мая открыл выставку «Победа одна на всех». Она проходит при поддержке администрации Донецка, сообщили в музее.

Работы экспозиции напоминают о великом подвиге предков. Фото: «Арт-Донбасс»

- Работы экспозиции напоминают нам о великом подвиге наших предков: о тяжелых боях, о неустанной работе в тылу и о счастье знать и праздновать великий День победы! В каждой картине отдельная часть великой истории. Пары, охваченные радостью триумфа над поверженным врагом, танцуют и кружатся в «Победном вальсе». Нежная, хрупкая девушка оставляет цветы у монумента в память героев Великой Отечественной войны. Из портретов сквозь годы на нас смотрят глаза тех, кто был причастен к войне и ковал Победу! И открытое окно с видом на буйство весенней зелени, обрамленное нежными скромными шторами, а на подоконнике - две награды, как символ того, что за каждой победой стоит продолжение жизни, - рассказали в «Арт-Донбассе».

Работы экспозиции напоминают о великом подвиге предков. Фото: «Арт-Донбасс»

В экспозиции - около 20 картин и скульптур донецких мастеров, в числе которых художник-фронтовик Андрей Василенко, народный художник Владимир Шендель, председатель союза художников ДНР Мелик Агабекян и другие.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в ДНР 9 мая 2023: Донецкая филармония проведет более десяти концертов для жителей в рамках арт-проекта «Рио Рита. Радость Победы»

Артисты филармонии на День Победы в ДНР 9 мая 2023 выступят в городах и поселках Республики (подробнее)