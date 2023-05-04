День Победы в ДНР 9 мая 2023: Донецкая филармония проведет более десяти концертов для жителей в рамках арт-проекта «Рио Рита. Радость Победы»

Жители смогут перенестись в победный май 45-го Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По инициативе Министерства культуры Донецкой Народной Республики артисты Донецкой филармонии в рамках арт-проекта «Рио Рита. Радость Победы» проведут ряд концертов, которые состоятся в различных городах и поселках ДНР на День Победы в ДНР 9 мая 2023. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе филармонии.

«ЖУРАВЛИ», «ЗА ТОГО ПАРНЯ», «МАКИ»

4 мая в 14.00 состоится программа во Дворце культуры в поселке городского типа Володарское. Музыканты концертного оркестра духовых инструментов, вокалисты филармонии, а также ведущий Дмитрий Читах представят концерт, посвященный Дню Победы.

- Артисты исполнят такие известные песни как «Журавли» Яна Френкеля и Расула Гамзатова, «За того парня» (музыка Марка Фрадкина на слова Роберта Рождественского), «Маки» (музыка Юрия Антонова, слова Григория Поженяна) и многое другое, - рассказали в филармонии.

6 мая артисты Донецкой филармонии отправятся с концертом в Углегорск, концерт состоится в 12.00. Ансамбль песни и танца «Околица» продолжит проект «Рио Рита».

ГДЕ ЕЩЕ ВЫСТУПИТ ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ «РИО РИТЫ»

Продолжится арт-проект, посвященный Дню Победы, в селе Михайловка 8 мая, начало в 14.00.

- Замечательные песни, вдохновлявшие бойцов еще в годы Великой Отечественной войны и ставшие символом нашей Победы, прозвучат в исполнении артистов-вокалистов Донецкой филармонии, - отмечают в учреждении.

Накануне Дня Республики, 10 мая, «Рио Рита» зазвучит в Ждановке в 13.00.

В течение мая планируется, что подобные концерты состоятся и в других населенных пунктах Республики. 17 мая творческий десант «Рио Риты» будет встречать Торез (12.00), 18 мая – Шахтерск (14.00), 19 мая – Снежное (14.00), 22 мая – село Роза (12.00), 23 мая – село Хомутово (14.00), 24 мая – село Красноармейское (14.00), 26 мая – Гусельщиково (14.00), а 27 мая – в пгт Сартана (15.00).

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