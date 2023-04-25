День Победы в ДНР 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

В День Победы в ДНР пройдут памятные акции Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике военного парада на День Победы в ДНР 9 мая 2023 не будет. Но организаторы подготовили целый ряд других мероприятий.

ДОРОГАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В канун Дня Победы на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Шахтерском районе состоится традиционный торжественный митинг. Об этом «КП» сообщили в Министерстве культуры ДНР.

В честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне запускается культурно-исторический тур для учащейся и студенческой молодежи «Дорогами воинской славы». Он включает в себя посещение Саур-Могилы и Донецкого республиканского краеведческого музея. Тур будет действовать до октября (включительно).

- Культурно-исторический тур призван познакомить юных жителей Республики с памятными местами и историей, связанной с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В тур входит посещение одиннадцати памятных мест в различных населенных пунктах Республики. В том числе легендарная высота Саур-Могила, братская могила советских воинов в селе Дмитровка, где похоронена летчик-истребитель Лидия Литвяк, мемориальный комплекс в Макеевке и другие, - рассказала «КП» заместитель генерального директора по научной работе Донецкого республиканского краеведческого музея Татьяна Фарафонова.

Экспедиторами в этом туре будут научные сотрудники. Они расскажут о подвигах советского народа, боевых действиях и выдающихся личностях, а также покажут документальные фильмы.

Еще на Саур-Могиле весь май будут проходить культурно-просветительские экскурсии «Без срока давности». Их будут проводить сотрудники краеведческого музея. Группы по пять человек формируют по предварительным заявкам. Стоимость экскурсии на пятерых - 180 рублей (без транспортных расходов).

В День Победы в ДНР пройдут памятные акции Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

С мая по июнь в Володарском, Углегорске, Тельманово и в других населенных пунктах ДНР пройдет Всероссийская культурно-патриотическая акция «Рио-Рита - радость Победы». Задушевные концертные программы проведут сотрудники Донецкой филармонии.

5 мая в Ждановке на одноименной шахте состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы, «По главной улице с оркестром». Для горожан выступят ведущие солисты «Донбасс Оперы». Они споют песни о войне, дружбе, любви и вере в победу.

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ ОНЛАЙН

В ДНР в целях безопасности целый ряд мероприятий, приуроченных к 78-ой годовщине Победы, пройдет в онлайн режиме. На официальном сайте Донецкого республиканского краеведческого музея и в социальных сетях музея можно будет увидеть мультимедийную выставку «Донбассовцы – Герои Сталинградской битвы». Она будет проходить в течение года в рамках Международного проекта «Территория Победы» Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Москва).

- На десяти планшетах выставки представлены информация, фотографии, документы о наших земляках - участниках битвы за Сталинград. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Победа советских войск в Сталинградской битве стала решающим событием для исхода Великой Отечественной войны, - рассказали в музее.

Мультимедийная выставка «Донбассовцы – Герои Сталинградской битвы»

Донецкий республиканский художественный музей представил в виртуальном формате выставку «Великая Отечественная война в произведениях донецких художников». Она продлится до 26 августа. Посетить экспозицию можно через сайт музея. Для этого необходимо выбрать рубрику цифрового проекта #МУЗЕЙСВАМИ. О работах, посвященных теме Великой Отечественной войны, расскажет цикл видеоподкастов.

6 мая Центр славянской культуры в Донецке проведет литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы «Весной победною согрета…» Мероприятие будет транслироваться на официальном сайте Центра славянской культуры и в его социальных сетях.

9 мая Центр славянской культуры в Донецке представит концерт «Поклон героям Великой Победы». Посмотреть его можно будет тоже на сайте учреждения.

8 мая Донецкий республиканский академический молодежный театр (РАМТ) проведет спектакль «Вечно живые» по пьесе советского драматурга Виктора Розова.

- Спектакль «Вечно живые» - это рассказ о том, как бездумная жестокая война ломает жизнь обыкновенных людей, навсегда лишая их счастья и радости. В этом спектакле просто показана реальная жизнь, а не иллюстрация военных лозунгов, - рассказали артисты Донецкого РАМТа.

Мультимедийная выставка «Донбассовцы – Герои Сталинградской битвы»

«Вечно живые» будут транслироваться в социальных сетях молодежного театра.

Специальный проект «Наша Победа» можно будет увидеть на культурно-просветительском портале «Культура Донбасса».

- В рамках проекта предлагаем к просмотру тематические фильмы, спектакли, концерты, выставки, - рассказали в Министерстве культуры Республики.

«Битва за Севастополь», «Освобождение: Прорыв», «Летят журавли», «72 часа», «Брестская крепость», «28 панфиловцев» и многие другие фильмы представлены на портале «Культура Донбасса». Акция «Кинозеркало истории» будет действовать весь май.

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