День Победы в ДНР 9 мая 2023: традиционного шествия Бессмертного полка не будет, но организаторы предложили альтернативные варианты

Каждый сможет выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке традиционного шествия «Бессмертного полка» по улице Артема в День Победы в ДНР 9 мая 2023 не будет. Но при этом все желающие смогут принять участие в альтернативных мероприятиях, посвященных памяти о Великой Отечественной войне.

СТЕНА ПАМЯТИ И БЕССМЕРТНЫЙ АВТОПОЛК

- Это автопробеги, ношение бейджей с фото родственников-ветеранов и стена памяти в образовательных учреждениях. Вспомним всех, кто приближал победу на фронте и в тылу! - рассказала «КП» соорганизатор акции «Бессмертный полк» в Донецкой Народной Республике, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в ДНР Ирина Макаренко.

Один из очных форматов участия в акции - размещение празднично украшенных портретов своих ветеранов на машинах. Крепить фотографии можно только на задние стекла автомобиля, поскольку наклейки на передних, боковых и на лобовом стекле будут закрывать обзор.

Каждый сможет выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое. Инфографика: Организаторы акции

В День Победы все желающие могут носить на груди фото героев своих семей. Кроме того, организаторы предложили прикрепить к одежде бейдж с фотографией своего героя и тем, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг - журналистам, волонтерам, сотрудникам правопорядка.

О стенах памяти в образовательных учреждениях ДНР «КП» спросила в Министерстве образования и науки.

- Стена памяти есть на сайте каждой образовательной организации Республики. В работающих в очном формате школах, которые находятся в тылу, такие стенды есть в холлах. Туда все желающие могут передать портреты своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны и они будут размещены, - рассказали сотрудники министерства.

Отметим, что празднично оформить фотографии можно через специальный онлайн-конструктор на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru.

УЧАСТВОВАТЬ В ВИРТУАЛЬНОМ ШЕСТВИИ

В акции можно участвовать и онлайн. Для онлайн шествия, которое будет транслироваться на интернет-ресурсах и телеканалах, необходимо до 30 апреля загрузить фотографию героя на сайте «Бессмертного полка России»: https://www.polkrf.ru/

Такой опыт участия в акции был получен еще в 2020 и 2021 годах. Тогда из-за пандемии «Бессмертный полк» тоже проходил онлайн. Загруженные фото родственников-ветеранов будут демонстрировать в рамках «виртуального шествия». При этом загрузившим фотографии сообщают, в какое время будет демонстрироваться портрет их ветеранов.

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