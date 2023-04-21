В 2023 году Российское военно-историческое общество откроет в новых регионах РФ 13 памятников и мемориалов

Среди восстановленных - Саур-Могила. Фото: РВИО

В 2023 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Российское военно-историческое общество (РВИО) откроет в новых регионах РФ 13 памятников и мемориалов. На многих объектах уже начаты работы по восстановлению. Об этом «Комсомолке» сообщили в РВИО.

Заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко на заседании Общественного Совета федерального проекта «Историческая память» рассказал, что активные работы ведутся в Мариуполе. В морской столице ДНР специалисты восстанавливают разрушенный украинскими боевиками памятник прославленному живописцу Архипу Куинджи.

- Сейчас, пользуясь своей системой пропаганды, украинская сторона рассказывает, что якобы «бюст Куинджи был похищен Россией», - говорит Николай Овсиенко. - Так вот, я хочу сказать, что он не похищен – он реставрируется в городе Ростове-на-Дону и к 1 июля займет свое почетное место.

Памятник Куинджи займет свое почетное место к 1 июля. Фото: РВИО

Кроме этого, в порядок будет приведена и сама территория расположения памятника. Там, по словам Овсиенко, будет прекрасный парк с демонстрацией лучших картин Архипа Куинджи.

Региональные отделения Российского военно-исторического общества занимаются инвентаризацией и оценкой всех разрушенных мемориалов. По данным РВИО, счет идет на тысячи поврежденных объектов с учетом обелисков и памятников на воинских захоронениях, а также объектов культурного и исторического наследия.

Николай Овсиенко также рассказал о проведении реставрационных работы в Донецке, Луганске, Мелитополе и Херсонской области.

ДОНЕЦК

В столице ДНР работы идут на мемориале Шахта № 4/4-бис.

- Это место сакральное, где погребено до 75 тысяч мирных жителей, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны, - сказал Овсиенко.

ЛУГАНСК

В Луганске работы ведутся на мемориале «Острая Могила», который с 1919 года символизирует героизм защитников Луганска.

- А теперь здесь будет мемориал, который посвящен всем героям обороны Луганска всех лет, - отметил Председатель РВИО.

МЕЛИТОПОЛЬ

В Мелитополе Российское военно-историческое общество приступило к реконструкции центральной площади Победы. Завершение восстановления планируется 23 октября 2023 года – к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- В Херсонской области мы сейчас работаем над созданием памятника человеку, спасшему заповедник Аскания-Нова – это Петр Кузьмич Козлов, который после революции два года возглавлял заповедник и сберёг его от разрушения и разграбления, - рассказал Николай Овсиенко.

Российское военно-историческое общество уже восстановило несколько знаковых мемориалов в Донбассе, среди которых Саур-Могила в ДНР, «Непокоренные» и «Князь Игорь» в ЛНР.

Саур-Могила - восстановлена. Фото: РВИО

Мемориальный комплекс «Непокоренные» - восстановлен. Фото: РВИО

Памятник «Князь Игорь» - восстановлен. Фото: РВИО

Ранее в Российском военно-историческом обществе сообщили «КП», что в Ленинградской области на месте установки будущего мемориала «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Гатчинский район) заложили капсулу с землей, которую собрали у мемориалов жертвам нацизма на Донбассе. В капсулу поместили землю, собранную на местах, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей.