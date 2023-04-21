Капсула с землей памятных мест Донбасса заложена у будущего мемориала в Ленинградской области. Фото: РВИО

В Ленинградской области на месте установки будущего мемориала «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Гатчинский район) заложили капсулу с землей, которую собрали у мемориалов жертвам нацизма на Донбассе. Об этом «КП» сообщили в Российском военно-историческом обществе.

В РВИО уточнили, что в капсулу поместили землю, собранную на местах, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей:

- с мемориала «Шахта 4-4 - бис» в Донецке, где по разным подсчетам погребено от 30 до 75 тысяч жителей, убитых немецко-фашистскими захватчиками;

- мемориала «Не забудем. Не простим» в Луганске, где похоронено 3.5 тысячи жертв фашизма;

- мемориала «Непокоренные» в Краснодоне - на месте казни гитлеровцами членов молодежной подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которые наряду с партизанскими отрядами мужественно боролись с врагом;

- с мемориала «Змиёвская балка» Ростова-на-Дону - с места казни фашистами около 30 тысяч жителей города.

Капсула с землей памятных мест Донбасса заложена у будущего мемориала в Ленинградской области. Фото: РВИО

Сама капсула создана из танкового снаряда времен Великой Отечественной войны. Ее поместили в основание будущего мемориала заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Развитие этого мемориала будет вестись в направлении создания полноценного музея, который станет центром поисковой работы, исторического поиска. Потому что этот мемориал будет очень трогательный — до разрыва сердца, - сказал Николай Овсиенко.

Капсула с землей памятных мест Донбасса заложена у будущего мемориала в Ленинградской области. Фото: РВИО

Мемориала «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» будет создан в Гатчинском районе Ленинградской области. В Гатчине, на месте страшных концентрационных лагерей, будет храниться память обо всех мирных людях, чьи судьбы были растоптаны войной, всех, кто претерпел мучения от рук карателей, кто не дожил до возможности увидеть Великую Победу. Возведением мемориального комплекса занимается Российское военно-историческое общество. Открыть его планируется к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.