Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы

Денис Пушилин поздравил ветеранов и жителей Республики с Днем Победы. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поздравил жителей региона и ветеранов с Днем Победы. Сегодня во всем мире отмечают 78 годовщину победы над нацизмом.

— Великая Отечественная война прошлась по каждой нашей семье, миллионы людей пережили горькую боль утраты. Мы чествуем героев и преклоняем голову перед бессмертным подвигом воинов, отстоявших свою Родину, свободу и не пожалевших жизни ради мира и будущего многих поколений, — подчеркнул Глава Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин добавил, что и сейчас современные герои сражаются с противником, доказывая, что Россию победить невозможно.

— Уверен, что победа будет за нами. Неугасаемым примером для нас является подвиг наших героических предков, на которых равняемся мы и те, кто идет за нами. С праздником, друзья! Желаем вам стойкости, несокрушимой силы духа и скорейшего победного мира, — добавил врио Главы ДНР.

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