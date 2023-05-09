«Мы Россия - и нам никто не запретит чтить наших героев»: В Донбассе отмечают День Победы

День Победы 2023 в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике отмечают великий праздник - День Победы. И хоть привычные массовые мероприятия в этом году не проводятся, настроение у людей поистине праздничное.

«ПОТОМКАМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТВЕДЕНА РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ»

Праздник, в основном, отмечают в семейном кругу. Не обошлось, конечно, без возложения цветов к памятникам, зажжения Вечных огней в освобожденных населенных пунктах и чествования ветеранов.

В День Победы дончане возлагают цветы к монументу «Твоим освободителям – Донбасс» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В День Победы дончане возлагают цветы к монументу «Твоим освободителям – Донбасс» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем Победы в видеообращении на фоне мемориального комплекса «Саур-Могила».

- Семьдесят восемь лет минуло с момента, когда Красная Армия прошла победным маршем по Европе и освободила не только свою родную землю, но и половину континента от фашисткой нечисти. Прошедшие годы не только не умаляют торжественность и радость сегодняшнего дня, а и напротив - каждая годовщина Великой Победы лишь усиливает понимание значимости события, гордость за наших отважных, сильных духов предков, - отметил руководитель Республики.

В День Победы дончане возлагают цветы к монументу «Твоим освободителям – Донбасс» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Денис Пушилин добавил, что сейчас потомкам победителей отведена решающая роль в новом витке истории, где враждебные силы, которым противостояли их деды и прадеды, снова хотят разрушить Отчизну - Россию.

- Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы эти планы никогда не воплотились в жизнь. Наш народ непобедим, это доказали наши деды, а мы продолжим их дело. Уверен, что победа будет обязательно за нами, ведь неугасаемым примером для нас является подвиг наших героических предков, на которых ровняемся мы и те, кто идет за нами, — сказал Пушилин и пожелал всем отважной стойкости, несокрушимой силы духа и скорейшего победного мира.

ЗАЖГЛИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Ко Дню Победы в Республике были восстановлены многие памятники. В Мариуполе к празднику восстановили монумент Воинам-Освободителям. 9 мая у монумента был зажжен Вечный огонь.

- Для нас это Великий праздник, от которого и слезы, и радость, и мурашки. А главное – гордость за страну, за наших героических предков, - говорит мариупольчанин Сергей Литягин. – Теперь мы Россия - и нам никто не запретит чтить наших героев!

День Победы 2023 в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе зажгли Вечный огонь у монумента Воинам-Освободителям Фото: Александр ИВАНОВ

День Победы 2023 в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

День Победы 2023 в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Работы по приведению в порядок памятников, мемориалов, обелисков и воинских захоронений к 9 мая провели и в других населенных пунктах новых регионов России.

Традиционного шествия Бессмертного полка в Донецке в этом году также не было, однако жители приняли участие в акции в других форматах. Один из– Бессмертный автополк. Водители Республики разместили фото своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, учувствовавших в Великой Отечественной войне, на окнах автомобилей.

Водители общественного транспорта Донецкой Народной Республики также поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный автополк». В канун Дня Победы портреты героев появились в салонах пассажирских автобусов городов Республики.

По сложившейся традиции, в нашей Республике в один ряд с героями Великой Отечественной войны встают защитники Донбасса, погибшие с 2014 года и продолжающие отдавать свои жизни за нашу Родину и в настоящее время. Именно их портреты смотрят на нас из окон общественного транспорта.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – ОНЛАЙН

Также к онлайн-формату акции «Бессмертный полк» присоединились и в социальных сетях. Многие разместили на заставке своего профиля фотографии предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

- На моём аватаре - портрет моего дедушки Богданова Константина Андреевича, участника Великой Отечественной войны, вступившего в войну юнцом, фронтовика, дошедшего до Берлина, - говорит гендиректор Донецкой филармонии, экс-министр культуры Республики Александр Парецкий.

В своем Телеграм-канале руководитель Республики Денис Пушилин рассказал о своих дедах-фронтовиках.

- По материнской линии мой дед-фронтовик – Эргаш Хасанович Хасанов. Он прошел всю войну рядовым и умер в 1991 году. По отцовской линии воевали два родных брата моего прадеда – Михаил Яковлевич Пушилин, который ушел на фронт на следующий день после ее объявления, 23 июня 1941 года, и служил по май 1946 года. Принимал участие в боях за Кавказ, Украину, Прибалтику. Умер в 1981 году. К сожалению, не сохранилась фотография его брата – Алексея Яковлевича Пушилина. Он погиб 18 августа 1943 года в боях за освобождение Смоленской области, там и похоронен. Я горжусь своими героическими дедами-прадедами и благодарен им за вклад в Великую Победу! – отметил Денис Пушилин.

Денис Пушилин рассказал о своих дедах-фронтовиках. Фото: Телеграм Главы ДНР

Денис Пушилин рассказал о своих дедах-фронтовиках. Фото: Телеграм Главы ДНР

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