При обстреле Донецка из РСЗО HIMARS погибла сотрудница НИИ

Последствия прямого попадания ракет в здание Научно-исследовательского института в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Утром 26 мая ВСУ обрушили на Донецк сразу несколько ракет из установок HIMARS. Мощные взрывы прогремели в Калининском районе города. Один из реактивных снарядов угодил прямо в здание Научно-исследовательского института, где на тот момент находилась молодая сотрудница учреждения. Она погибла на месте. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что при обстреле была ранена еще одна женщина.

- По улице 50-й Гвардейской Дивизии, 17 погиб сотрудник НИИ - женщина 1987 года рождения, еще одна женщина 1968 года рождения получила ранение, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, сегодня, в девятую годовщину начала боевых действий в Донецке, противник подвергает город усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города. В результате погибла молодая женщина, еще одна получила ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле Горловки пострадали двое детей, в том числе 6-летний ребенок

Всего в городе ранены семь человек (подробнее)