ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Донецке, пострадал один человек

Украинскими снарядами повреждено здание станции и 7 вагонов. Фото: ТГ/Солнцев

Украинские войска обстреляли тыловой Буденновский район Донецка. Удар пришелся на железнодорожную станцию, где пострадал один из сотрудников. О происшествии сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Во время обстрела украинскими карателями территории Буденновского района ранен работник железнодорожной станции «Мушкетово», - проинформировал он.

Градоначальник также сообщил, что украинскими снарядами повреждено здание станции и 7 вагонов.

Напомним, сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в Донецке, противник подвергает город усиленным обстрелам. В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города. В результате погибла сотрудница НИИ, еще одна получила ранения. Спустя полчаса этот же квадрат был повторно атакован из того же вооружения - в момент, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования. Чуть позже стало известно про третий обстрел. В Калининском районе Донецка огнем ВСУ повреждены две больницы, АЗС и здание Научно-исследовательского института.

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