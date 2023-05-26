При разминировании Кировского района Донецка на мине «Лепесток» подорвался сапер МЧС ДНР

Пострадавшего сапера прооперировали (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Сапер МЧС Донецкой Народной Республики подорвался вчера на запрещенной противопехотной мине «Лепесток» во время разминирования Кировского района Донецка. Ранее украинские боевики дистанционно заминировали район. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— Минно-взрывную травму получил старший сапер группы пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР. Пострадавший на медицинском автомобиле РСЦ МЧС ДНР был транспортирован в учреждение здравоохранения. После стабилизации общего состояния он был прооперирован, — отметили в министерстве.

В МЧС добавили, что сейчас сапер находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что противопехотные мины «Лепесток» практически невозможно заметить в траве, однако их детонация может привести к потерям конечностей и даже смерти. Не приближайтесь к таким взрывоопасным предметам, при обнаружении вызывайте МЧС по номеру 101.

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