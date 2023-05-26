Больница профзаболеваний и здание туберкулезной больницы повреждены при обстреле Донецка из РСЗО

Последствия обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками Фото: Иван ЖИЛЯК

При обстреле Калининского района Донецка были повреждены Республиканский центр профпатологии и реабилитации, а также здание туберкулезной больницы по проспекту Ильича. Пострадали десять легковых автомобилей. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что зафиксировано также прямое попадание в здание Научно-исследовательского института. А по проспекту Красногвардейскому под обстрел попала АЗС.

Из-за обстрела жители Калининского района Донецка остались без света.

- Обесточены 9 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 627 абонентов, - проинформировали в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что 37-летняя жительница погибла в результате ракетных обстрелов района Мотеля в Донецке 26 мая. ВСУ в течение часа дважды нанесли удары по Калининскому району Донецка, выпустив 11 ракет РСЗО. О том, что огонь велся из установок HIMARS, сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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