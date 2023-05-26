Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 мая 2023 14:52

Больница профзаболеваний и здание туберкулезной больницы повреждены при обстреле Донецка из РСЗО

Под ракетный удар попала также местная АЗС
Ирина ДМИТРИЕВА
Последствия обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками

Последствия обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками

Фото: Иван ЖИЛЯК

При обстреле Калининского района Донецка были повреждены Республиканский центр профпатологии и реабилитации, а также здание туберкулезной больницы по проспекту Ильича. Пострадали десять легковых автомобилей. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что зафиксировано также прямое попадание в здание Научно-исследовательского института. А по проспекту Красногвардейскому под обстрел попала АЗС.

Из-за обстрела жители Калининского района Донецка остались без света.

- Обесточены 9 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 627 абонентов, - проинформировали в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что 37-летняя жительница погибла в результате ракетных обстрелов района Мотеля в Донецке 26 мая. ВСУ в течение часа дважды нанесли удары по Калининскому району Донецка, выпустив 11 ракет РСЗО. О том, что огонь велся из установок HIMARS, сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество пострадавших при обстреле ВСУ Калининского района Донецка возросло до двух

Один мирный житель погиб (подробнее)