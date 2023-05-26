Два легковых автомобиля сгорели в центре Донецка при обстреле ВСУ

Причиной возгорания послужил один из украинских снарядов, разорвавшийся на месте обстрела. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Два легковых автомобиля загорелись в центре Донецка в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Там рассказали, что очевидцы сообщили на дежурную линию «101» о пожаре на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной возгорания послужил один из украинских снарядов, разорвавшийся на месте обстрела.

- Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение двух легковых автомобилей. В 11.54 пожар ликвидирован, - заявили в спасательном ведомстве.

Сообщается также, что кроме автомобилей, в результате обстрела ВСУ повреждения получил частный нежилой дом и была полностью уничтожена хозпостройка.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО. Разрывы снарядов были слышны в районе ТЦ «Грин плаза». Ракетному обстрелу подвергся также Калининский район. Там погибла 37-летняя жительница.

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