Украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО

Мэ Донецка предупредил мирных жителей об опасности и призвал покинуть улицы. Фото: соцсети

Украинские боевики обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив по нему три ракеты из реактивной системы залпового огня. Последствия обстрела уточняются. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:15 зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Курахово. Всего по району было выпущено три ракеты, — отметили в СЦКК.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что разрывы снарядов были слышны в районе торгового центра «Грин плаза».

— Украинские боевики продолжают обстрел нашего города. Под огнем Ворошиловский район, прилёты около торгового комплекса «Грин Плаза», — отметил мэр.

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